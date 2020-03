Les persones aïllades augmenten fins a les 200

El Govern ha confirmat que hi ha vuit noves sospites de casos en investigació i un total de 27 persones es troben pendents de diagnòstic. També han indicat que hi ha un total de 200 persones en seguiment d'estudi per haver estat en contacte amb aquests possibles casos. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha declarat que entre els vuit nous possibles casos, hi ha un home de 55 anys amb una patologia respiratòria crònica que ha desenvolupat una pneumònia i que s'ha traslladat a la unitat de cures intensives i s'ha procedit a realitzar-li l'analítica que determini si té o no el Covid-19. En aquest sentit, el titular de Salut ha volgut remarcar que les persones que han estat en contacte amb aquestes 200 persones en seguiment d'estudi, "no tenen cap risc" i no han de seguir cap recomanació.

També ha indicat que estan en contacte amb un nou laboratori que ha de facilitar més ràpidament el resultat de les proves. Fins al moment s'estava treballant amb un centre de Madrid i partir d'ara es treballarà amb un altre de Barcelona i també s'intentarà fer el mateix amb un de Toulouse. Benazet també ha explicat que el fet que es retardin tant els resultats de les analítiques provoca que tants casos de contacte es mantinguin en estudi. En aquests moments, el ministre ha confirmat que ja hi ha "transmissió comunitària del virus a tot Europa" i que per aquest motiu s'han d'extremar les precaucions. Tot i la situació a Espanya, si algun cas del Principat s'hagués de derivar a l'UCI de Barcelona i aquesta estigués col·lapsada, el ministre ha remarcat que disposen d'acords amb hospitals de Toulouse i que per tant, també es podrien utilitzar.

Respecte als 'kits' que han d'ajudar a la detecció del Covid-19, Benazet ha assegurat que estaran disponibles a mitjans de la setmana vinent. A més, ha declarat que esperen disposar de l' equipament tècnic necessari per obtenir diagnòstics fiables abans que acabi el mes de març. D'altra banda, ha comentat que a partir d'aquest dilluns, els metges de capçalera tan sols rebran les consultes d'aquells casos que no es poden ajornar, i la resta de temps estaran disponibles per fer el seguiment dels casos de contacte. De la mateixa manera, les farmàcies només atendran a aquelles persones que necessitin algun medicament per prescripció mèdica. D'aquesta manera, el ministre ha volgut manifestar que les mascaretes estan assegurades i que estan a l'espera de 10.000 mascaretes d'un proveïdor nou.

Per altra banda, el ministre portaveu, Eric Jover, ha indicat que totes aquelles persones que vulguin esdevenir voluntàries, han d'enviar un correu amb les seves dades a jovent_voluntariat@govern.ad perquè es faci d'una manera coordinada i no pugui ser un risc.

El ministre portaveu ha aprofitat la roda de premsa per comentar diverses reunions que es produiran durant aquest dilluns. Per una banda el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, es trobaran amb els representants de la patronal i dels sindicats per tal d'exposar i consensuar les mesures que es volen desenvolupar. A més, Espot també ha sol·licitat a la síndica general que convoqui una reunió de la junta de presidents per compartir amb els diferents partits les mesures que s'estan acordant. Finalment, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla mantindrà una trobada amb representants dels tres sistemes educatius de país, on mostrarà una guia que s'està desenvolupant per transmetre informació tant als docents com als pares.

A banda, pel que fa al número d'atenció telefònica, ha comentat que s'han rebut més de 1.600 trucades i ha indicat que, a causa de la gran quantitat de demandes sobre els drets dels treballadors en aquesta crisi, s'ha decidit incloure un inspector de treball a l'equip que atén a les trucades per donar resposta a aquests dubtes. En aquesta línia, per tal de millorar la informació facilitada per l'executiu "s'ha reformulat la web del Govern" amb un nou apartat específic sobre el Covid-19.

Finalment, Jover ha declarat que s'està treballant en possibles mesures complementàries a la llei de la CASS pel personal sanitari, ja que són els que estan fent front a l'epidèmia. Tot i així, no ha revelat quines mesures i tan sols ha declarat que actualment tenen previst una modificació de la llei perquè aquestes persones confinades a casa passin a tenir la consideració d' accident laboral.