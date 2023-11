Perú obrirà una investigació contra els abusos laborals denunciats a Andorra

Andorra la VellaLa Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha pres la decisió de posar-se fermament en contra d'aquelles empreses constructors que cometin abusos laborals, afirmant que no haurien de ser autoritzades a treballar novament al Principat. Aquesta posició ha desencadenat una resposta internacional, ja que el Govern peruà també ha anunciat que durà a terme una investigació sobre una empresa que va ser sancionada a Andorra fa uns mesos.

L'ambaixador del Perú s'ha reunit amb el responsable de l'associació de residents peruans a Andorra i ha garantit que es durà a terme una investigació exhaustiva sobre la societat que ha estat sancionada per irregularitats laborals. Segons RTVA, aquesta decisió ve després que l'empresa en qüestió manifestés la seva intenció de continuar portant mà d'obra a Andorra, sota un nom diferent.

La CEA ha expressat el seu suport a la decisió del Govern peruà, coincidint amb la seva postura que les empreses que cometin abusos no han de ser rehabilitades per treballar al Principat. A més, la Confederació ha preguntat al Govern si hi ha empreses vinculades a la CEA que estiguin relacionades amb aquests casos, obtenint com a resposta que aquestes qüestions són sensibles i estan sota la responsabilitat del Departament de Treball.