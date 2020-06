La pesca a rius i llacs es reobre aquest dissabte

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha informat aquest dimecres al consell de ministres de l’aprovació de l’orde ministerial relativa a la temporada de pesca 2020. El nou text, que deroga l’anterior aprovat el 21 de febrer que va quedar suspès a causa de la situació generada per la Covid-19, reajusta alguna de les mesures emprades i torna a permetre la pesca en els estanys. L’ordre ministerial, que entrarà en vigor aquest proper dissabte 13 de juny, deroga també les mesures excepcionals adoptades en el marc de la crisi sanitària, per les quals se suspenia o limitava la temporada de pesca 2020 vigents.

En aquest sentit, el nou ordre racionalitza les despeses relacionades amb les repoblacions piscícoles i es limiten així a Engolasters i Tristaina els acotats intensius de pesca creats inicialment. Es fomenta la sostenibilitat de la pesca sense mort creant l’acotat sense mort de l’estany Primer de Tristaina, i es disminueixen a la meitat les captures autoritzades en acotats intensius per permís d’acotat, i se’n rebaixa igualment l’import. El nou text manté una de les novetats introduïdes com ara l’allargament de la temporada als llacs fins a l’1 de novembre.



La pesca sense mort es practica únicament mitjançant l'ús d'esquers artificials d'un sol ham, i l'ham ha de ser sense arpó o amb l'arpó xafat. Els exemplars capturats han de ser retornats vius immediatament a l'aigua. L’orde ministerial recorda que el port i l'ús del salabret per extreure de l'aigua els peixos capturats també són obligatoris.

El nombre de peixos que, una vegada pescats, es poden conservar o transportar per pescador i dia és de vuit. En un acotat intensiu, el nombre de peixos que, una vegada pescats, es poden conservar o transportar per pescador i amb el permís d’acotat intensiu corresponent és de quatre exemplars. Un pescador pot obtenir dos permisos d’acotat intensiu per dia.