Els més petits demanen al ministre de Salut sobre la Covid-19

Els infants tenen moltes inquietuds sobre la situació actual provocada per la Covid-19. Així ho han demostrat els alumnes de l' escola andorrana de Canillo que, en un 'programa' televisiu que han preparat i que es pot veure per Youtube, han fet arribar al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, tot un seguit de preguntes sobre el virus i sobre les seves conseqüències. Així, els joves no només han volgut saber si al juliol hauran d'anar a classe (a la qual cosa el ministre ha manifestat que no podia respondre, ja que és una qüestió que depèn d'Educació) sinó que també han qüestionat el titular de Salut sobre quan es podrà sortir de casa, quant temps més s'haurà d'estar confinats i, fins i tot, quins símptomes ha tingut el ministre arran del contacte amb persones malaltes i que l'han portat a viure dos confinaments seguits. El ministre ha assenyalat que una de les possibilitats és que les escoles siguin les darreres de les activitats a tornar a la normalitat, afegint, però, que aquesta decisió encara no està presa.