Un peveter de colors, el logotip dels Jocs dels Petits Estats 2021

Amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i el president del Comitè Olímpic d'Andorra, Jaume Martí, aquest dilluns s'ha presentat el logotip oficial dels Jocs dels Petits Estats 2021. La imatge representa un peveter amb diferents colors, que signifiquen quatre factors claus com la diversitat, l'energia, l'entorn natural i l'esperit olímpic, segons ha explicat el seu autor, Toni Colom.

Ha estat el mateix cap de Govern que ha obert l'acte, en una mostra que Andorra ha volgut donar-li la importància que correspon, al que és el tret de sortida a un dels esdeveniments esportius que organitza el país. Xavier Espot ha reconegut que "un esdeveniment d'aquest tipus ha de servir-nos per ensenyar Andorra al món i mostrar tots els valors que tenim com a societat". Espot ha aprofitat per fer dos anuncis importants, i és que, segons el cap de Govern, "a partir d'ara es farà públic el plec de bases pel concurs de la mascota dels Jocs dels Petits Estats que es podran trobar a les pàgines web tant del COA com del ministeri de Cultura i Esports". Segons Espot, "el guanyador serà escollit per un jurat on hi haurà presents representants dels patrocinadors, membres dels comuns, del ministeri de Cultura i Esports i la figura de Javier Mariscal, com també el president del COA i jo mateix". L'altre anunci que ha fet el cap de Govern ha estat referent al nom de la mascota. En aquest sentit, Espot ha indicat que "l'escolliran els alumnes de les escoles dels tres sistemes educatius, perquè volem que els joves també se sentin implicats i identificats".

A la mateixa presentació, Jaume Martí ha donat a conèixer que " seran tretze els esports que formin part d'aquesta competició, dos més que en altres edicions". Martí ha volgut deixar clar que "no hem pogut agafar tots els esports que ens hagués agradat, per un motiu de la capacitat de les delegacions de fer representació". Tot i això, Martí ha afegit que "anem per sobre d'altres edicions i no podíem fer més".

La representació andorrana està formada per entre 50 i 60 esportistes, mentre que en l'aspecte organitzatiu, Jaume Martí ha reconegut que necessitaran " uns 600 voluntaris".