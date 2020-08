El pícnic ideal: Tot el que necessites

Muntar un pícnic no requereix més inversió que temps i ganes i és una manera molt agraïda de convertir una jornada qualsevol d’estiu en un dia molt especial per a tothom. Sigui lluny o a prop, amb attrezzo campestre o sense, el pícnic és la informalitat que el cos i l’estiu ens demanen, més en temps de pandèmia i d’obligats distanciaments. La fundadora de l’empresa de menjar per emportar Freshperts, Sara Serantes, destaca sobre l’experiència d’anar de pícnic “el contacte amb la natura i el contacte, literal, amb la terra”. Per a ella, això representa llibertat i connexió amb el planeta, i afegeix: “Aquests elements externs et connecten amb el teu jo interior”. A parer seu, en aquests moments de crisi sanitària, el pícnic és una gran alternativa, ja que permet “sortir i respirar l’aire de la muntanya, la brisa del mar o l’ombra dels arbres d’un parc”. A més, remarca que les mateixes estovalles poden ser un element divertit per garantir la distància que ara se’ns demana.

Una parella fent un pícnic / GETTY Una parella fent un pícnic / GETTY

També per a Raquel Blasco, de Casa Xica i membre de la plataforma Menja’t Montjuïc (que uneix plans gastronòmics i culturals a la muntanya barcelonina), anar de pícnic és una manera ideal de reprendre la connexió amb la natura sense haver de marxar de la ciutat, ja que “també pot convertir-se en una activitat complementària dins d’una visita cultural”. A parer seu, tenint en compte que sembla provat que els espais oberts deixen menys cabuda als contagis, el pícnic dona la possibilitat de mantenir una distància de seguretat entre grups. En la mateixa línia, el copropietari del restaurant Piel de Gallina, Martin Pimentel, afegeix que el pícnic és una manera de gaudir de la família i de la natura, de desconnectar i també de relaxar-se a l’aire lliure. Per a ell, les condicions òptimes han d’implicar que el terreny sigui còmode per seure-hi durant una bona estona i tingui també una font ben a prop per refrescar-se durant l’estada. També que hi hagi papereres per deixar els residus, que sigui de fàcil accés per a grans i petits i que tingui ombra per estirar-se una estona i contemplar les fulles i el cel mentre es xerra. També demana espai per respectar el distanciament de seguretat.

Entrepans preparats per menjar a l'aire lliure / GETTY En el terreny dels ingredients, Serantes considera que el sushi i els poke bowls són ideals, “ja que són plats frescos i saludables i que aguanten bé el transport”, mentre que en el terreny dels líquids proposa un suc acabat d’esprémer i ben fresc. Amb una proposta més agosarada en el terreny de la beguda, Pimentel proposa, al seu restaurant, una selecció de còctels per endur servits en pots de conserva, “com es venia el licor de contraban durant la llei seca als Estats Units”. Defensa que són fàcils de transportar, no generen residus perquè el recipient es pot reutilitzar molts cops i fan que l’experiència del pícnic sigui diferent més enllà de l’aigua, els refrescos i els sucs. Pel que fa als sòlids, aconsella dur “ finger food fàcil de menjar”, ja que és un format que no requereix ni plats ni coberts, i es pot menjar amb les mans: “A més de ser pràctic, genera menys residus”, diu, i celebra també que permet “més temps gaudint i menys organitzant”. En la mateixa línia, Raquel Blasco proposa als que volen les mínimes molèsties aprofitar els bars i restaurants que ofereixen solucions per anar de pícnic, com els del circuit Menja’t Montjuïc. A la seva proposta hi ha opcions com croquetes, truites, baos, tacos i cuscús, entre d’altres.

Tanmateix, perquè tot sigui un èxit, cal tenir altres ingredients presents més enllà del menjar. “Hem de pensar que, encara que podem ser a la ciutat, en un espai verd o a la platja, mai podem deixar darrere nostre cap mena de brossa”, recorda Blasco, que també convida a explorar l’entorn, ja que segur que es descobreixen llocs impensables a prop. Pimentel recomana dur crema solar, repel·lent de mosquits i que no hi falti la beguda, el menjar i les ganes de passar-ho bé, a més d’assistir a la cita “sense pressa”. De fet, per a una jornada inoblidable, aconsella deixar el mòbil i el rellotge aparcats i disfrutar perquè considera que quan s’està a la natura el temps passa més lent i s’aprofita més. El restaurador afegeix: “La música i la bona companyia serien la cirereta del pastís”. En aquest terreny, Serantes subratlla que si hi ha canalla entre els participants el millor és “que no falti res de menjar, portar jocs i sobretot aprofitar-ho per descobrir racons nous de la teva ciutat o comarca”. Ara bé, també són necessàries unes estovalles boniques, uns coberts i vaixella de material reciclable, tot evitant els plàstics. “Jo m’enduria el Bluetooth i ho embolcallaria de música: una opció és Pink Martini”, afegeix. També recomana uns coixins a joc, una manteta per fer la migdiada i un barret o pamela. “Ah, i el pal de selfie per tenir una gran foto per a Instagram!”, recorda de cara a immortalitzar el moment.

Pel que fa a la localització, Serantes considera que per als que tenen fills petits el lloc triat ha de ser fàcilment accessible i segur: “Barcelona ens ofereix espais molt singulars com el Parc de l’Espanya Industrial o el Turó Park, que, amb les obres recents, està preciós. I de Catalunya, una petita cala del Garraf, per exemple”. També proposa buscar un lloc tranquil amb bones vistes i pensar en tots i cadascun dels detalls, amb consells extres per als que sempre miren l’hora: “Si no tens temps per cuinar, recorre a un servei de delivery ”, diu. Igualment, Blasco aconsella evitar llargs desplaçaments que comportin una despesa en combustible, així com de temps i energia, per fer més sostenible l’experiència: “Cal triar indrets propers al lloc de residència o estada temporal”.