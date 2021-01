Els pipicans són els nous parcs

Diversos ciutadans es queixen que malgrat les restriccions dictades pel Govern des de fa setmanes per mirar de reduir les interaccions socials, que són la principal causa de transmissió del Sars Cov-2, hi ha ciutadans que se les salten. Aquestes restriccions afecten, per exemple, els parcs infantils, que resten tancats perquè des de l'executiu consideren que un focus de contagi important es dona entre els pares que xerren plegats mentre els seus infants juguen. La situació actual ha assimilat, en certa manera, els pipi cans als parcs infantils, on els propietaris dels gossos aprofiten per xerrar amb altres propietaris mentre les seves mascotes juguen i fan les seves necessitats.



El vídeo mostra un pipi can de la zona de les Bons on, mentre els animals passegen, els propietaris aprofiten per xerrar. La majoria va sense mascareta i sense respectar la distància de seguretat. Conductes similars es poden veure també en espais oberts com el Parc Central i el Prat del Roure, a les parròquies centrals.