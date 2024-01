Piqué anuncia que serà entrenador de futbol

Andorra la VellaL'actual propietari de l'FC Andorra a través de l'empresa Kosmos, Gerard Piqué, ha anunciat a través de les seves xarxes i en una publicació enigmàtica, que torna al futbol. Assegura que troba l'esport a faltar i que pensa a tornar com a entrenador. Per terminar, avança que hi haurà més novetats de cara al cap de setmana.

Les incògnites són moltes, però la confiança mostrada des del club andorrà en Eder Sarabia i la inexperiència de Piqué en les banquetes fa pensar que aquesta nova aventura no tindrà cap relació amb el club del Principat, sinó amb la 'Kings League' o algun nou projecte.