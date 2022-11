Piqué i Clara Chía analitzen residir a Andorra per fugir de la pressió mediàtica

Andorra la VellaDiferents mitjans de comunicació espanyols s’han fet ressò de la suposada voluntat de Gerard Piqué i de la seva nova parella Clara Chía de deixar Barcelona i traslladar la residència a Andorra. Això estar motivat per la pressió a la qual el jugador se sentiria sotmès tant pel seguiment dels paparazzi des que van trencar la relació amb Shakira i per la batalla legal iniciada pels 24 milions que rebrà la seva empresa Kosmos per l’acord de la Supercopa espanyola amb Aràbia Saudí.

Andorra és el lloc més proper a Catalunya i és on el jugador disposa de l’FC Andorra. En poc més de dues hores pot estar a Barcelona amb els seus fills i al mateix temps estar allunyat de les càmeres. La intenció de Piqué seria és centrar-se en el club tricolor per convertir-lo en un nou Villareal o Getafe. Vol que entri dins del futbol professional per quedar-se, fins i tot competir a nivell europeu.

Gerard Piqué també té una casa a Andorra i ja s’ha traslladat diverses vegades, especialment per afers relacionats amb l’FC Andorra. I l’entorn favorable d’Andorra per a l’emprenedoria és ideal per als projectes que vol desenvolupar el jugador català. I amb una seu de Kosmos a Andorra també es mantindria Clara Chía dins del mateix àmbit empresarial perquè treballa en aquesta empresa.