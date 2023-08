Piqué decideix no mudar-se a Andorra

Andorra la VellaGerard Piqué ha decidit no mudar-se a Andorra com s'havia especulat anteriorment, sinó que ha optat per establir una nova residència a Barcelona. L'exfutbolista ha deixat enrere la seva casa a Esplugues de Llobregat, on va viure durant una dècada amb Shakira i va formar una família. Tot i que s'havia rumorejat que es traslladaria al Principat, finalment ha triat continuar vivint prop de Barcelona, a la zona de la carretera de les aigües, un lloc molt apreciat pels habitants de la ciutat.