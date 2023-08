Piqué es dirigeix amb un "vosaltres no sou ningú" al públic de la festa de la Kings League

Andorra la VellaLa festa de celebració de la Kings League, en què va participar el conegut exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, es va convertir en un escenari inesperat de polèmica.

Després de la seva participació en la competició de streamers, Piqué va agafar el micròfon durant l'esdeveniment i va fer una declaració contundent al públic present. En un moment de tensió, el futbolista va afirmar: "Jo he estat campió del món, i vosaltres no sou ningú, feu alguna cosa amb les vostres vides perquè no sou ningú, heu de guanyar en alguna cosa, d'alguna cosa, perquè ara mateix sou unes marionetes".

Inicialment, algunes persones van celebrar les paraules de Piqué, però la situació va canviar quan els ànims es van refredar. El públic va respondre cantant "Shakira, Shakira" en referència a la coneguda exparella del futbolista. La situació va generar reaccions diverses a les xarxes socials, amb opinions dividides sobre les paraules de Piqué i la resposta del públic assistent.