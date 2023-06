Pirineus Orientals reclama la legalització de l'avortament a Andorra

Andorra la VellaEl consell departamental dels Pirineus Orientals ha aprovat una moció de suport a les dones andorranes que lluiten pel dret a l'avortament. La moció va ser presentada per la majoria d'esquerres. Concretament, “una moció de suport a totes les dones andorranes que militen per al dret a la interrupció de l'embaràs dins del Principat”. Fa especial menció a la feina que ha desenvolupat Vanessa Mendoza “portaveu de totes les fèmines andorranes que no poden avortar al seu país”. El vot més significatiu va ser l'abstenció de l'alcalde de Perpinyà Louis Aliot.

El consell va anar més enllà i demana explicacions sobre la repressió envers les avortistes. I demana a Emmanuel Macron com a Copríncep d'Andorra que “utilitzi” la seva posició com a Cap d'Estat per influir sobre el Govern andorrà per aconseguir la legalització. Tots els elegits excepte dos van votar a favor de la moció, segons l'Independent.