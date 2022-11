Pis de 60 metres a Sant Julià per 2.300 euros de lloguer mensual

Andorra la VellaEl preu dels habitatges de lloguer continua desbocat, sense gairebé oferta i demanda disparada. La pressió d’aquesta realitat ha portat una tensió de preus molt per sobre del que teòricament correspon. Davant la mancança, els pocs propietaris que tenen producte estan oferint els pisos a uns preus el metre quadrat impensables fins ara.

Un cop d’ull a les ofertes del portal Habitaclia sobre Andorra mostra ràpidament quin és l’escenari. Els pisos d’una certa exclusivitat es troben en preus que semblen broma. Per exemple: habitatge de 140 metres quadrats a El Tarter per 8.500 euros al mes. En aquest cas, s’està demanant el lloguer per metre quadrat a més de 60 euros. Per tant, 600 euros per cada deu metres de pis.

El cost disparat del preu per metre quadrat no afecta, però només als habitatges exclusius. Els pisos ‘normals’ també han entrat en una espiral d’augments descontrolats. Un exemple és l’oferta d’un pis de 60 metres quadrats a Sant Julià per 2.300 euros al mes. En aquest cas, el preu per cada metre és d’uns 40 euros que fa un any podia ser impensable