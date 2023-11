El pis de tres habitacions a la Margineda amb 5.000 euros de lloguer que causa commoció a les xarxes

Andorra la VellaLes pàgines d'anuncis immobiliaris d'Andorra estan farcides de pisos amb arrendaments de milers d'euros mensuals. Normalment, però són habitatges de lloguer d'alt standing i/o ubicats en el centre comercial. L'anunci que ha cridat l'atenció a les xarxes socials, però és diferent. Es tracta d'un pis a la Margineda amb tres habitacions i que té una gran terrassa. En total són uns 180 mnetres quadrats. L'interior, per les fotografies que mostra l'Idealista, és estàndard. Amb aquestes característiques l'impactant és el preu. Demanen cinc mil euros al mes. Aquest preu, pel pis que s'ofereix, ha cridat l'atenció a les xarxes socials. Es posa com a exemple de com en alguns casos el cost dels lloguers a Andorra sembla fora de tota lògica.