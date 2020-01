La pista americana, el gran atractiu del Saló de la Infància

El Saló de la Infància i de la Joventut va tancar les portes al Centre esportiu d'Encamp aquest dimecres dia 1 de gener amb un total de 6.310 visitants, una xifra molt similar a la de l'any anterior, segons informen des del comú. Enguany, després dels sis dies d'activitats a Encamp, el gran reclam pel públic assistent ha estat la pista americana d'obstacles de 50 metres de longitud, a banda dels simuladors de realitat virtual i de les visites dels jugadors del MoraBanc Andorra i dels de la Federació Andorrana d'Handbol i del Club Voleibol d'Encamp. A més, un altre dels grans atractius han estat els diferents tallers. Pel que fa al nombre d'assistents, des del comú asseguren que els dies amb més afluència de gent van ser el dilluns 30 de desembre amb un total de 1.340 visitants, seguit del dimecres 1 de gener amb 1.149.

A partir del dia 3 de gener, la 28a edició del saló es trasllada al Pas de la Casa, on hi serà amb format més reduït, tant de dies com també d'activitats. La inauguració serà a les 18 hores i finalitzarà el dia 5 de gener, després que la cavalcada dels Reis d'Orient arribi a la sala polivalent. Quant a les activitats, també hi haurà la pista americana, en aquesta ocasió, de 25 metres, a més de diferents simuladors, amb la novetat del simulador d'Esquí VR. També es realitzaran més de 20 activitats amb els jocs de gran format dels 'Jocs Encantats' i dos espectacles infantils a les 18 hores: el dia 3 serà el torn de 'David el mag' i el dia 4 es realitzarà l'espectacle 'Caga tió'. Durant els tres dies d'esdeveniment al Pas s'esperà que hi passin entre 700 i 800 persones per tal de superar els 7.000 visitants totals, xifra prevista abans del saló.