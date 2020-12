Les pistes d'esquí catalanes acorden reobrir dilluns

Les pistes d'esquí catalanes, tant les públiques com les privades, han acordat reobrir aquest dilluns. Inicialment, havien acordat que la reobertura seria dimecres just després del pont de la Puríssima per evitar possibles aglomeracions i sempre que es complissin tres condicions: que s'aixequés el confinament municipal, que hi hagués neu i que no hi hagués noves restriccions. Amb el fre al pla de desescalada, també es va frenar la reobertura de pistes. Ara han acordat que la reobertura es farà a partir d'aquest dilluns, com ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ARA. Les pistes tenen previst anunciar la decisió aquest divendres al matí.

Les pistes van argumentar la marxa enrere en la reobertura per preservar la salut dels seus treballadors i visitants, i també per mirar de preservar la resta de la temporada un cop milloressin els indicadors epidemiològics. Ara confien poder començar la seva activitat a partir de dilluns.



L'obertura de les pistes d'esquí és un debat obert a Europa, amb estratègies divergents entre els estats. França, Alemanya i Itàlia fan front comú per mantenir clausurades les estacions d’esquí fins al gener, però han topat amb l’oposició d’Àustria.