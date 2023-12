Pla avisa que les pròrrogues només alleugen la situació de l'habitatge, però no la solucionen

Andorra la VellaEl director de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Josep Maria Pla, ha passat aquest matí pels micròfons d'RNA, a Avui Serà un Bon Dia, per parlar sobre la situació després de les inèdites manifestacions de la ciutadania i de les primeres mesures preses des de l'Executiu per començar a tractar la insostenibilitat del mercat de l'habitatge.

Pla ha fet referència a aquestes polítiques i si estan realment funcionant. Exposa que malgrat que a altres indrets com Barcelona o Berlín, que van optar per l'estratègia de controlar el mercat, no han tingut èxit per abaixar els preus, aquestes primeres decisions van en la línia del que es necessita per a fer les passes més importants després.

El que necessita actualment Andorra és una planificació sobre com vol créixer els pròxims anys, prendre el control sobre com, quan i on es construeix. Les decisions polítiques de l'últim any van en aquesta línia, per posar sobre la taula principalment els factors següents:

La dimensió del país

Els seus recursos

La demografia

L'evolució de l'economia

Interès dels habitants

A partir de tenir totes les dades possibles sobre aquestes qüestions, Pla considera que és quan es podran prendre decisions més serioses sobre quin ha de ser el model econòmic d'Andorra i com ha de créixer en l'àmbit immobiliari els pròxims anys. Augmentar l'oferta és essencial a curt i mitjà termini, però es necessita planificar aquest creixement amb seny.

En aquest sentit, la col·laboració entre els comuns i l'administració central, juntament amb els estudis de càrrega, mostren que aquest és el camí que es marca des de l'Executiu en primera instància.