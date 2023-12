Pla diu que continuar ampliant la mà d'obra és incompatible amb solucionar la situació de l'habitatge

Andorra la VellaEl director de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Josep Maria Pla, ha passat aquest matí pels micròfons d'RNA, a Avui Serà un Bon Dia, per parlar sobre la situació després de les inèdites manifestacions de la ciutadania i de les primeres mesures preses des de l'Executiu per començar a tractar la insostenibilitat del mercat de l'habitatge.

Pla fa diferents observacions sobre quines són les causes que han percebut des de la seva posició, que representa el primer pas per a saber quines solucions han de començar a traçar-se. El primer tema que tracta és el model de creixement andorrà, que representa un obstacle evident per a aconseguir un mercat immobiliari estable. Andorra només sap créixer a partir de continuar augmentant la seva mà d'obra, i això tensa molt el mercat per l'increment en la demanda. L'economista recorda que el país ha crescut, només des de l'octubre del 2022 fins aquest, un 4,3% en població.

En la seva opinió, Andorra hauria de centrar-se en un model que busqui un augment constant de la seva productivitat, amb més sectors de valor afegit, com a forma d'escapar d'un model depenent de la força de treball.

El protagonisme de l'habitatge en el sector de les inversions també representa un factor determinant. El representant de l'Institut Nacional de l'Habitatge exposa que representen un perfil molt diferenciat d'aquells que volen comprar ver viure. Distorsionen el mercat, ja que trenquen els preus que el segon grup està disposat a pagar, perquè ells estan disposats a pagar en funció del futur rendiment que li podrien treure.

En tercera i última instància, es parla de la gentrificació, que per a un estat micro com Andorra està tenint un impacte considerable. "Ens estem posant de moda", assegura Pla, que explica que aquesta arribada de persones amb molta més capacitat econòmica, que fins i tot arriben a veure barats els preus del Principat, estan desplaçant població resident, que no poden assumir aquest increment de preus que comporta l'arribada d'aquesta elit estrangera.