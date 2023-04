Les plaques fotovoltaiques de Naturland estaran enllestides al juny

Sant Julià de LòriaLes plaques fotovoltaiques que Naturland té pendent d'instal·lar als aparcaments de les cotes 1.600 i 2.000 estaran totalment operatives al juny. Almenys aquesta és la previsió que es fa des de la Mútua Elèctrica, ja que, malgrat que l'objectiu és complir els terminis fixats, l'endarreriment en l'arribada de certs materials procedents d'Espanya, principalment els relatius a les estructures que s'han d'instal·lar als aparcaments, pot provocar que la finalització de les obres s'allargui encara unes setmanes. Una vegada es disposi de tot el material, la instal·lació de les plaques ha de ser relativament senzilla i, per tant, el parc disposarà d'energia fotovoltaica 100% renovable que abastirà energèticament la totalitat de l'equipament.

Camprabassa i la Mútua Elèctrica van signar el conveni de col·laboració per tal de fer realitat aquest projecte a principis de gener d'aquest any i la companyia elèctrica destina 1,4 milions d'euros a aquesta iniciativa. Concretament, la idea del projecte és cobrir les places d'aparcament de les dues cotes amb unes marquesines que portaran incorporades les plaques fotovoltaiques. En concret, la instal·lació de la cota 1.600 comptarà amb una superfície de 1.800 metres quadrats, mentre que la de la cota 2.000 arribarà als 1.650 metres quadrats. La construcció d'aquestes infraestructures no reduirà les places d'aparcament existents, ja que a la cota més baixa es continuarà gaudint de 127 places, mentre que a la més alta hi haurà 108 places més.

El conveni signat entre ambdues entitats inclou una concessió de 25 anys, malgrat que el text preveu que es pugui ampliar fins a un màxim de 42 anys que, precisament, és la durada que Naturland té la concessió prop del comú de Sant Julià de Lòria. A banda dels beneficis energètics, l'ecoparc també es beneficiarà d'uns 50.000 euros no dineraris que corresponen a la cessió dels espais per a la instal·lació dels equipaments als dos aparcaments.

La inversió d'1,4 milions d'euros per part de la Mútua es divideix en 740.000 euros a la cota 1.600 i en 690.000 a la cota 2.000. S'estima que la producció de les plaques de la cota 1.600 sigui d'uns 540.000 kWh/any, el que equival al consum de més d'un centenar de llars. Pel que fa a la cota 2.000, es preveu una producció estimada de 560.000 kWh/any, el consum equivalent a unes 120 llars.