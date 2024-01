La plataforma 'Habitatge Digne' acusa a Andorra de no ser una democràcia

Andorra la VellaLa plataforma activista anomenada "Habitatge Digne a Andorra" ha llançat una declaració al seu canal de Telegram assegurant que Andorra no es respecten els drets fonamentals dels infants, la llibertat religiosa i la justícia equitativa. L'administrador del canal de la plataforma ha destacat diversos problemes que consideren greus a la societat andorrana.

L'administrador del canal ha declarat que "s'hi registren salaris insuficients, feines precàries i pensions ínfimes que no cobreixen ni de lluny el cost de la vida al país". Aquesta situació econòmica, segons l'activista, afecta no només els adults, sinó també els menors, amb molts d'ells en situació d'il·legalitat i indefensió.

El portaveu d'"Habitatge Digne a Andorra" ha expressat la seva preocupació pel "plagament de menors en situació d'il·legalitat i indefensió a causa de l'enduriment de les condicions econòmiques per poder portar a terme un reagrupament familiar". Aquesta situació, segons l'activista, crea una realitat preocupant on els drets dels menors es veuen compromesos.

"Que no us venguin la moto: això no és democràcia, no vius en un estat de dret", ha conclòs l'administrador, cridant l'atenció sobre la importància de protegir els drets fonamentals i assegurar-se que les condicions de vida al país siguin justes i equitatives per a tots els seus habitants.