Les pluges fan que un estiu que es preveia complicat pels incendis forestals s'afronti amb més tranquil·litat

Andorra la VellaLes pluges de les darreres setmanes han fet que un estiu que es preveia complicat pel que fa a incendis forestals ara no ho sembli tant tenint en compte la situació que es va donar l'any passat, amb tres onades de calor que van complicar molt la situació. D'aquesta manera, tal com ha posat en relleu el responsable de la secció forestal del Cos de Bombers, Pere Pons, les precipitacions de les darreres "4, 5, 6 setmanes" han contribuït a una major humitat i que la vegetació estigui més hidratada i, per tant, això els dona "més marge per afrontar el mes de juliol i part de l'agost amb garanties", ja que la vegetació ja no es troba "de la mateixa manera que estava l'any passat". Així ho ha posat en relleu en la roda de premsa que ha servit per presentar la campanya de prevenció d'incendis forestals. Malgrat aquesta millor situació, tant des de bombers com des de Protecció Civil es fa una crida a la prudència i es recorden tot un seguit de mesures preventives a aplicar. Aquestes prevencions prenen especial importància, ha recordat el director del departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, Cristian Pons, en nits com les de sant Joan que "ha de ser una nit festiva que ha de quedar amb un bon record".