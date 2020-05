La pluja esguerra la primera sortida a la muntanya

El mal temps ha esguerrat el primer matí en què els ciutadans podien sortir a fer senderisme i activitats esportives a la muntanya. La pluja i la boira presents en la majoria de parròquies han desanimat la majoria de persones que volien aprofitar la mesura adoptada pel Govern des d’aquest dimecres, i només alguns valents s’han deixat veure al rec de l’Obac, a la ruta de Coll Jovell o als camins del llac d’Engolasters.

De passeig pel rec de l’Obac i del Solà, a Andorra la Vella, només s’hi han vist els habituals: ciutadans amb gossos i gent gran que aprofitava l’obertura dels camins per anar més enllà en les seves caminades. Ni rastre de bicicletes ni excursionistes a la muntanya. “Com és el primer dia de sortida hem aprofitat per fer una sortida a Coll Jovell, que des de casa són 2 quilòmetres d’anada i dos de tornada, una hora aproximadament”, explicava Jordi Dolcet, resident a Escaldes-Engordany, quan sortia de casa seva acompanyat de la seva dona. El matrimoni ha viscut “amb angoixa però paciència” el confinament, i es mostraven esperançats de poder fer la primera caminada després de tant de temps.

A partir d’ara, s'entra en la segona fase d'excepcions al confinament la qual permet, principalment, la pràctica d'activitats esportives a la muntanya que no siguin de risc com poden ser el senderisme o córrer, el ciclisme o la pesca. A l’acotat del llac d’Engolasters, només hi havia dos pescadors que, malgrat la poca visibilitat de la zona, s’han arriscat a provar sort. Els ciutadans poden accedir a la muntanya en cotxe i sense horaris restringits, a diferència de les sortides que es facin en zones urbanes, on sí s'han de seguir respectant els horaris. Cal recordar que els ciutadans poden sortir des d'aquest dimecres una hora cada dia o dos hores en dies alterns, respectant en aquest cas, les dinàmiques dels dies parells i senars.