Un 9,44% de la població té anticossos i 38 persones donen positiu a la PCR, resultats de la primera volta

Un 9,44% de la població cribrada en la primera volta dels testos massius a la població, en els quals han pres part 69.661 persones, ha generat anticossos. Es tracta d'un percentatge, tal com ha manifestat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que se situa lleugerament per sota del que esperaven, i que era del 10%. El titular de Salut també ha valorat molt positivament la participació que s'ha registrat en aquesta primera volta a les portes que dilluns que ve comenci ja la segona. Cal afegir que arran d'aquest total de proves fetes s'han derivat 872 PCR fetes, de les quals 722 han resultat negatives i 38 han estat positives, 34 de la quals de persones que eren asimptomàtiques, tal com ha detallat el ministre, que ha recordat que des d'aquest dijous la capacitat de fer aquestes proves s'ha elevat a 500 per dia.

El titular de Salut ha tornat a incidir en la importància de fer la doble volta de cribratge massiu per poder tenir una imatge real de quina és la situació de la població envers el virus i ha manifestat que un cop acabi aquest segon cribratge caldrà "una estratègia per poder controlar un possible rebrot", emfasitzant que s'haurà de tenir en compte que es pugui fer un diagnòstic "molt de pressa" i que hi hagi "grups sentinella". El ministre ha insistit que es podrà passar d'una població "confinada a desconfinada" ja que només caldrà aïllar les persones que estiguin malaltes i, per tant, ha afegit que són "optimistes" a hores d'ara que hi pugui haver una tornada a la normalitat que fins i tot faria que es pogués tornar, el 2 de juny, a les aules. "Estem preparats per obrir les escoles" sempre i quan no hi hagi cap evolució que "contravingui" aquest retorn, que haurà de ser, això sí, "amb mesures molt estrictes" que ja han estat treballades, ha conclòs. També ha destacat que es podran obrir comerços i altres establiments però ha fet una crida també a tenir present que "això no s'ha acabat" i que sempre hi pot haver un rebrot, amb la qual cosa creu que la població no s'hauria de relaxar i mantenir les mesures d'higiene i de distanciament social.

Entrant al detall de les dades obtingudes en aquesta primera volta del cribratge cal destacar que del total de tests fets un 89%, és a dir, en 61.987 dels casos, les persones han donat negatiu a la IgM i també a la IgG; 804 persones, és a dir, l'1,15% ha donat negatiu a la IgM i positiu a la IgG; un altre 6% (4.192) ha donat positiu a la IgM i negatiu a la IgG i, finalment, un 2,29% (1.593) ha donat positiu tant a la IgM com a la IgG. Entre els tests fets cal destacar que s'han cribrat 1.334 professionals de la salut, dels quals un 11,99% ha passat la malaltia, un percentatge que s'explica, tal com ha detallat Martínez Benazet, pel fet que han estat més en contacte amb el virus. També s'han contactat 1.109 transfronterers.

Tant Martínez Benazet com el biòleg i bioinformàtic Joel López han detallat que arran dels testos realitzats ja s'han enviat també 64.000 SMS amb els resultats i han recordat que totes aquelles persones que no hagin pres part en la primera volta però que vulguin fer-se el test encara hi són a temps. Així, podran fer-se la primera prova aprofitant la segona volta i, un cop aquesta finalitzi, encara hi haurà algun 'stop lab' operatiu en què es podrà fer el segon test. López ha destacat que amb els resultats que s'obtinguin en el doble test es podrà veure "quin és el grau de penetració" de la malaltia i també la prevalença i ha emfasitzat que serà una informació "molt valuosa" per al relaxament del confinament.

Vuit curats més que dijous

D'altra banda, cal destacar que continuen creixent les persones que han superat la malaltia. Així, segons les dades facilitades en la mateixa roda de premsa, cal destacar que ja són 604 les que ja s'han curat, és a dir, vuit més que dijous. El total de casos s'eleva a 761, amb la qual cosa es confirma que no hi ha cap cas nou. Els actius se situen en 108, dels quals 27 són sanitaris i dues persones dels cossos especials. A l'hospital hi ha dotze persones, de les quals deu estan a planta i dues a la Unitat de Cures Intensives, una menys que dijous. Al Cedre hi ha 18 persones, set de les quals procedents d'altres centres sociosanitaris i tres persones que estan convalescents.