El 57,1% de la població reclusa són presos preventius, molt per sobre de la mitjana europea

El percentatge d’interns al centre penitenciari que no havien estat condemnats, a 31 de desembre del 2019, i que, per tant, es trobaven en presó preventiva, era del 57,1% sobre el total de la població reclusa. Aquest percentatge fa que Andorra se situï per sobre de la mitjana europea, que és del 21,9% i que ocupi el tercer lloc per darrere de Liechtenstein i Mònaco quant al percentatge total de presos preventius respecte de la població reclusa total. Aquesta és una de les dades que es recullen en l’informe sobre presons que ha fet públic aquest dimarts el Consell d’Europa.

Andorra també ocupa un lloc destacat pel que fa al percentatge de dones recluses, que se situa en el 8,9% respecte del total. Això fa que el Principat sigui el segon país amb més percentatge, segons les dades fetes públiques, situant-se per darrere de Mònaco, que ocupa el primer lloc amb el 14,3%, sent la mitjana europea del 5,1%. També és elevat el percentatge de persones estrangeres sobre el total de la població reclusa. Aquesta dada és del 58,9% i fa que Andorra sigui el cinquè país europeu amb un percentatge més elevat d’estrangers. En aquest sentit, cal destacar que la mitjana europea és del 14,4%. Pel que fa a les persones internes majors de 50 anys, el percentatge és del 16,1% respecte del total, quan la mitjana europea és del 14,7%.

L’estudi també avalua el volum de persones que es troben privades de llibertat per una sentència sobre delictes de drogues. Andorra ocupa, en aquesta estadística, el primer lloc, amb un 87,5%, lluny de la mitjana europea, que és del 16,8%.