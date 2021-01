Un 54% de la població no es vol vacunar de manera immediata

Els resultats del tercer Observatori del 2020 que elabora el Centre de Recerca Sociològica (CRES) mostra com el 31,8% de les 742 persones enquestades, de manera aleatòria entre el 16 i el 26 de novembre, estan disposades a vacunar-se immediatament un cop arribi el vaccí al Principat. Tot i això, un 6,9% dels enquestats assegura que no vol vacunar-se ara ni més endavant, mentre que un 37,6% no ho vol fer de manera immediata, ja que s'estima més veure l’evolució de la campanya de vacunació, i un 16,1% diu que prefereix esperar que s’immunitzin primer altres col·lectius com els sanitaris o la gent gran. Això representa que prop del 54% de la ciutadania està disposada a injectar-se la vacuna més endavant. Precisament, el director del CRES, Joan Micó, ha dit que la intenció ha estat entrar al detall sobre els motius pels quals algunes persones són reticents a la medicina, i és per aquest motiu que la segregació de dades representa una reducció considerable respecte de les persones que viuen en països de l’entorn i que no volen vacunar-se.