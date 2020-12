On i quan podràs veure el Pare Noel?

El Pare Noel desfilarà el 24 de desembre a la tarda pels carrers d'Andorra la Vella en un recorregut més llarg del que és habitual –enguany la carrossa farà un recorregut de 25 quilòmetres– per poder visitar el màxim de carrers i que els infants el puguin veure des de casa seva o bé des del seu barri sense haver de desplaçar-se. Les restriccions sanitàries fan que en aquesta ocasió no hi hagi la tradicional recepció de cartes a la plaça del Poble un cop finalitzi el recorregut del Pare Noel.



Tal com informen des del comú, la desfilada sortirà de la plaça Guillemó a les 16.30 hores en direcció a Ciutat de Valls, recorrerà Santa Coloma i la Margineda, i tornarà a fer el recorregut en sentit ascendent dirigint-se cap al centre de la parròquia i finalitzant de nou a la plaça Guillemó al voltant de les vuit del vespre. El recorregut del Pare Noel es pot consultar al detall a www.andorralavella.ad/nadal.

651x366 El recorregut del Pare Noel a la capital. / COMÚ D'ANDORRA LA VELLA El recorregut del Pare Noel a la capital. / COMÚ D'ANDORRA LA VELLA

Ordino convoca la ciutadania a les 11h, a la celebració del Cagatió popular pels infants de la parròquia, que com cada any s’instal·larà a la plaça Major, si bé haurà de modificar el seu format habitual. Els infants romandran asseguts i seguiran l’espectacle de la companyia Xip Xap, que seran els encarregats de fer cagar el Tió i repartiran els regals a tota la canalla assistent.

Per primera vegada i també com a mesura de seguretat sanitària, el Pare Noel farà una desfilada per tota la parròquia amb la previsió que comenci a les 17h i acabi a les 20.30 h. La sortida es farà des de l’aparcament del Serrat, i es recorreran els diferents pobles i urbanitzacions de la parròquia. Com a novetat, la Missa del Gall que celebra el naixement de Jesucrist la nit de Nadal, i es fa tradicionalment a l’església parroquial de Sant Corneli i Sant Cebrià, enguany es retransmetrà en directe pel canal de youtube d’Ordino és viu, que es podrà seguir en el següent enllaç https://youtu.be/KL89XmdZ7sw.



A Escaldes-Engordany, els infants podran veure de prop el Pare Noel a la sala d'actes del Prat del Roure . Aquest dijous de 15h a 18h, cada unitat familiar – 1 adult i 4 infants com a màxim– disposaran d'entre 10 i 15 minuts per gaudir de prop (es podrà fer una foto a 2 metres de distància) dels personatges més estimats pels més petits durant les festes de Nadal. Els que hi estiguin interessats han d'entrar a la web unioproturisme.com, clicar 'Entrades Nadal' , triar una de les opcions i una franja horària (250 persones per franja), i rebran l'entrada per correu electrònic. També es podrà recollir una entrada impresa per qui no tingui accés a Internet. Si hi ha moltes inscripcions, s'ampliarà l'horari.



A Encamp està previst "El Pare Noel a les muntanyes del Solà" una projecció de llum a les muntanyes més properes a la parròquia per esperar l'arribada del Pare Noel, i que es podrà veure des de les avingudes, la Plaça dels Arínsols i en alçada des de diferents parts de la zona de l'Obac, a partir de les 19h del vespre.



Al Pas de la Casa, el Pare Noel saludarà als infants als balcons des d'una carrossa que recorrerà tots els carrers del Pas, a partir de les 18h.



A Sant Julià de Lòria, Visita del Pare Noel i els seus follets, entre les 17h i les 20h a la casa Comuna. Imprescindible reservar la plaça per unitat de convivència per whatsapp al 325 224 o per correu-e a cultura@comusantjulia.ad. Es donarà prioritat als infants residents a la parròquia i en edats compreses entre els 3 i els 11 anys. Aquest dijous també es podrà veure i escoltar el missatge del Pare Noel als infants d’Andorra, a partir de les 17h al Canal Lòria – Dial 168. Finalment, a mitjanit tindrà lloc la missa del Gall a l'església parroquial.



A Canillo, el cònsol Francesc Camp entregarà al Pare Noel la clau màgica que obre les portes de totes les cases de la parròquia, a les 17h. L’acció tindrà lloc des de Bordes d’Envalira, lloc des d’on s’efectuarà la sortida de la carrossa. Des d’aquesta ubicació, s’iniciarà la desfilada, que baixarà per la carretera general fins al Tarter. La cavalcada seguirà fins el nucli de Sant Pere i farà la baixada pel carrer de l’Ermità (tram en contra direcció sota la vigilància del Servei de Circulació). El recorregut continuarà fins el poble de Ransol, l’Aldosa i Prats. Des d'allà, recularà fins a Canillo de nou per continuar fins el poble de Meritxell on finalitzarà la cavalcada.