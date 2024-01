La polèmica del desnonament i TheGrefg, a un mes dels Esland

Andorra la VellaEls premis Esland són els 'òscars' del món youtuber de parla hispana i el seu creador és TheGrefg. El fet que el youtuber, com molts altres streamers espanyols, resideixi a Andorra ha derivat en què el premi inclogui Andorra amb Espanya i Llatinoamèrica. És 'l'and' del final del nom. I després d'haver fet les dues primeres edicions a Barcelona i Ciutat de Mèxic, ara arriba el torn del Principat en la que potser sigui l'última edició dels premis.

Es tracta d'una cerimònia molt important dins del món youtuber i per als seus milions de seguidors. Desenes de milions entre tots els nominats. Hi ha 110 nominats entre youtubers i emissions de streamers. Cal veure quants d'ells venen a Andorra, però l'aforament haurà de quedar limitat perquè és impossible que una instal·lació del Principat aculli tot el públic potencial.

El 16 de febrer és la primera jornada amb un directe des de les pistes d'esquí on es farà la presentació de les categories i els nominats. Ha estat anomenada com La Alfombra Blanca. El 17 es farà la cerimònia de les onze categories i hi haurà actuacions en directe. Potser l'esdeveniment amb més visualitzacions dels que s'han fet mai o es faran a Andorra.

I aquest espectacle arriba en el pitjor moment per a TheGrefg amb les acusacions de voler desnonar a una padrina de 80 anys d'un edifici que l'streamer va comprar fa quatre anys. El youtuber s'ha defensat dient que la dona ni viu al pis i que no paga el lloguer. Però no ha aconseguit aturar una tempesta que l'ha col·locat en el punt de mira com un milionari que presumptament fa fora una àvia que porta 35 anys vivint al mateix pis. Ara cal saber quin serà l'impacte de la notícia en l'esdeveniment dels Esland. Falta un mes i s'haurà d'esperar a si baixa la tensió o els fets acaben tenint un impacte directe en la cerimònia.