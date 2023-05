La polèmica de Ferrariman s'estén a Espanya

Andorra la Vella"Soy rebelde, toco los huevos muy bien". Así se define Xavi Caballol, un influencer español afincado en Andorra que tiene iniciada una cruzada - de pésimo gusto - contra los ciclistas, las leyes que los protegen y el gobierno andorrano. En un vídeo totalmente desafortunado, presume de cada ciclista que pierde la vida en la carretera, llevando la cuenta de cada muerte, con un vinilo pegado en uno de sus coches. "Me acaban de llamar diciéndome que hay uno (ciclista) que ha salido de la UVI, ya no corre peligro, así que tenemos que ser legales y no nos podemos atribuir méritos que no son nuestra, así que vamos a ser legales. Uno menos, ya compensaremos otro día", relata ferrariman888 - así se hace llamar en redes sociales por su pasión por los Ferrari - mientras despega un palote de la carrocería de su automóvil. "Ahora que llega el buen tiempo, víctimas no faltan. Hala, que tengas una pronta recuperación", se despide el influencer jactándose del ciclista que - según sus propias palabras - sigue recuperándose de sus lesiones.

Aquest és el text introductori que ha fet el mitjà espanyol 'El Desmarque' sobre la polèmica existent a Andorra al voltant de Ferrariman i les imatges on compta els ciclistes que han mort o han resultat ferits greus a la carretera. La campanya que s'està desenvolupant a Andorra contra l'empresari Xavier Caballol per les seves afirmacions contra diferents col·lectius finalment ha traspassat la frontera. El fet qu eposés enganxines al seu Porsche cada cop que un ciclista moria o quedava ferit greu va acabar girant-se en contra seu després de la mort de Marc Pimienta mentre feia ciclisme al Priorat. Pimienta va ser atropellat per un conductor de 51 anys que mai havia tingut carnet, que anava begut, que va fugir i que tenia antecedents penals. A les xarxes es van recuperar vídeos de Ferrariman on s'alegrava dels accidents dels ciclistes a la carretera. Es van fer virals i va començar una forta campanya contra ell.

Altres mitjans espanyols, especialment del món del ciclisme, segueixen tot el que està passant al voltant de Xavier Caballol.

El col·lectiu ciclista espanyol ha entrat a fons contra Xavier Caballol fins el punt que hi ha múltiples ciutadans del país veí que estan demanant a la policia andorrana si pensa o no actuar contra Ferrariman. I amenacen amb que no vindran a fer turisme, pel perill de trobar-se amb Ferrariman a la carretera, si no es prenen mesures reals contra l'empresari.