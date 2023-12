La polèmica del Nadal, a la Missa del Gall d'Escaldes

Escaldes-EngordanyLa Missa del Gall d'Escaldes ha estat objecte de polèmica per la manca d'autoritats quan es tracta d'una cerimònia on habitualment hi ha representants institucionals. A Sant Pere Màrtir en la Missa del Gall es reserven els bancs de la part davantera per a les autoritats. Concretament, tres. La imatge dels tres bancs buits sense que no fossin presents ni membres del comú d'Escaldes, de Govern o del Consell General va generar malestar entre algun dels presents. Es va entendre com una falta de respecte i es va publicar a les xarxes socials.