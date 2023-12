Polèmica per les paraules d'un 'streamer' convidat als Esland contra Andorra

Andorra la VellaLes recents declaracions de Juan Guarnizo, un destacat streamer mexicà, han generat polèmica a Andorra després dels Premis Esland organitzats per TheGrefg, el streamer resident al Principat que va organitzar aquesta cerimònia de premis.

Guarnizo va expressar de manera contundent la seva opinió sobre Andorra, afirmant que el país és "tan divertit com un cementiri" i que preferiria "tallar-se la 'pija' que anar a Andorra". A més, va criticar l'hostaleria del Principat, assegurant que "no té els millors hotels", i va destacar la complexitat del viatge des de Barcelona fins a Andorra, qualificant-lo de "complicat".

A més, Guarnizo va afegir que només consideraria visitar Andorra si té algun compromís amb La Kings League, un esdeveniment esportiu vinculat a Gerard Piqué. Aquestes declaracions han provocat diverses reaccions a Andorra, amb molts residents i seguidors que defensen la imatge del Principat i destaquen els seus atractius turístics i la seva hospitalitat.

Fins al moment, TheGrefg, amfitrió dels Esland, no ha emès cap comentari públic sobre les declaracions de Guarnizo. S'espera que el streamer resident a Andorra respongui a aquesta controvèrsia en els pròxims dies.