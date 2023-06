Polèmica pels comentaris d'un humorista català sobre Andorra

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, el programa 'Està passant' de TV3 ha publicat un vídeo on comenten una notícia sobre Andorra. Peyu, un dels humoristes catalans que forma part del programa, diu que Andorra és una comarca de Catalunya i que els andorrans condueixen malament, entre altres bromes. Tot i que es parla en tot moment en to humorístic, hi ha usuaris que han manifestat crítiques pels acudits que empren.