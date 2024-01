Polèmica a Twitter pels castellanismes d'un anunci a Andorra

Andorra la VellaUn anunci de tabac d'escalfar Iqos a Andorra ha acabat sent objecte de crítiques a les xarxes socials per una frase 'mal traduïda'. A l'anunci se suposa que un consumidor d'Iqos de nom Sergi diu que el tabac d'escalfar li agrada més que "els cigarrets perquè ja no m'olora la roba". L'anunci sembla una mala traducció del castellà. La frase castellana "ya no me huele la ropa" no es pot traduir literalment al català perquè "jo m'olora la roba" significa que és la roba la que ha perdut el sentit de l'olfacte. L'equívoc ha portat crítiques als autors de l'anunci i bromes diverses respecte a la una nova capacitat desconeguda fins ara de la roba.