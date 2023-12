Polèmica a les xarxes per l'actuació policial a Andorra contra un cantant invident

Andorra la VellaPer les xarxes socials circula un vídeo de la suposada actuació policial per aturar l'actuació d'un músic de carrer que estava cantant a l'Avinguda Meritxell. Concretament, davant de l'entrada al SuperU. Les imatges mostren com el músic de carrer està rodejat de gent i un altaveu. En les imatges també es veuen un parell de policies que presumptament parlen amb l'acompanyant del cantant perquè li faci saber que a Andorra està prohibit aquest tipus d'espectacles al carrer. El cantant, segons recullen els rètols del vídeo, era invident, tot i que aquest element no està contrastat. El cantant està actuant quan se li aproxima l'acompanyant per dir-li que la policia l'avisa que ha de marxar. L'home para de cantar i anuncia que s'ha d'aturar la música.