Polèmica a les xarxes amb l'alcaldessa de Ribera d'Urgellet per bromejar amb l'habitatge a Andorra

Andorra la VellaL'alcaldessa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha obert una polèmica a les xarxes en explicar que hi ha tres andorrans que han trucat en pocs dies per adquirir una finca urbanitzable al Pla de Sant Tirs. El terreny fa una dotzena d'anys que està a la venda i hi havia un projecte per fer sis petits habitatges.

Tot i que els tres que han trobat han dit que volen fer una casa amb jardí, Lladós insinua que en realitat es volen fer minipisos per situar treballadors per a Andorra. El fil on ho explica ha provocat una forta controvèrsia amb gent d'Andorra que no comparteix que Andorra s'estigui aprofitant de l'Alt Urgell sinó que són interpel·lacions.