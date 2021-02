La policia alerta d'estafes telefòniques a comerços des de números estrangers

Escaldes-EngordanyEl Cos de Policia informa que ha rebut algunes denúncies verbals on alerten d'una presumpta estafa telefònica a establiments comercials. El 'modus operandi' consistiria que alguna persona vinculada amb l'establiment rep una trucada telefònica d'un número de l'estranger, on se'ls manifesta que en breus els hi trucaran d'una agència de paqueteria per tal de gestionar l'enviament o recepció d'un paquet, i que per aquest servei han d'efectuar un pagament de diners per mitjà de targeta de crèdit.

Des de la policia indiquen que si es rep alguna trucada des de números de telèfon desconeguts, no s'ha d'efectuar cap mena de pagament al respecte. A més, demanen que si passa, la gent es posi en contacte amb ells.