La Policia alerta d'una nova estafa telefònica coneguda com "El Frau del CEO"

Andorra la VellaLa policia d’Andorra ha emès un comunicat d’alerta sobre un nou frau que està afectant les empreses del país. Conegut com a “Frau del CEO”, els delinqüents es fan passar per responsables de l’empresa o coneguts, intentant que els treballadors, amb accés a recursos econòmics, facin transferències, comprin targetes de prepagament entre d’altres.

🚨Atenció, “Frau del CEO" actiu.



Es fan passar per responsables de l’empresa o coneguts, intentant que els treballadors, amb accés a recursos econòmics, facin transferències, comprin targetes de prepagament entre d’altres.



📞Si et truquen a la feina, assegura’t #nopiquis — Policia Andorra (@andorra_policia) 14 de septiembre de 2023

Aquesta estafa és una amenaça real per a les empreses i els seus empleats. Els delinqüents són experts en enganyar les seves víctimes i utilitzen tècniques sofisticades per obtenir informació confidencial. Per això, la policia d’Andorra recomana als treballadors que estiguin alerta i no piquin si els truquen a la feina. Si rep una trucada d’algú que afirma ser el CEO o un altre responsable de l’empresa, és important verificar la seva identitat abans de prendre qualsevol acció.