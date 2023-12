La policia assisteix a la conferència del Consell d’Europa per a la lluita contra el cibercrim

Andorra la VellaUn agent del grup de Delictes Tecnològics de la Policia ha assistit a la Conferència Octopus, organitzada pel Consell d’Europa, com a expert adjunt del Comitè de la Convenció del Cibercrim i representant d’Andorra del punt de contacte de la xarxa 24/7 del Conveni de Budapest.

La Conferència, que s’ha celebrat entre el 13 i el 15 de desembre a la ciutat de Bucarest, a Romania, seu de l’Oficina del Programa de Cibercrim del Consell d’Europa (C-PROC), ha reunit més de 500 especialistes en delictes tecnològics de més d’un centenar de països amb l’objectiu de reforçar la cooperació internacional per combatre la ciberdelinqüència. Hi participen entesos en la matèria de cossos policials, fiscalies, organitzacions internacionals, sector privat i món acadèmic.

Aquesta cimera constitueix, per tant, una de les més grans plataformes d’intercanvi de coneixement i experiència on, a més, s’aborden temes crucials com la legislació sobre delictes cibernètics, la ciberseguretat, la utilització de la intel·ligència artificial (IA) en aquest tipus de delictes, l’explotació sexual infantil en línia, l’abús i el ciberassetjament. Al mateix temps, també es debat sobre llibertat d’expressió, desinformació, manipulació i autoritarisme digital; la suplantació; la convergència entre proves físiques i digitals, així com les estratègies per lluitar contra el malware, el ransomware i les actuacions il·lícites comeses mitjançant la utilització de criptomonedes per intentar no deixar rastre.

La ciberdelinqüència no té fronteres i, per tant, l’assistència a assemblees internacionals d’aquest nivell, on s’exposen eines de cooperació i les millors pràctiques per afrontar aquests delictes, és crucial per enfortir la capacitat d’actuació amb respostes efectives. Tot plegat, amb l’objectiu de garantir els drets humans i la legalitat.

El conveni de Budapest es va crear l’any 2001 i va entrar en vigor l’any 2004. És el primer tractat internacional creat amb l’objectiu de protegir la societat davant la ciberdelinqüència. Es va crear per promoure la cooperació entre països i compartir la informació de manera més àgil. Andorra el va signar el 2016 i, des de llavors, el grup de Delictes Tecnològics va esdevenir el punt de contacte de la xarxa 24/7, creada per activar la col·laboració internacional immediatament en cas de ser necessari.