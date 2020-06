La policia intervé en un 'botellón' multitudinari i sanciona als participants

La policia ha informat que aquest passada matinada va intervenir en un ‘ botellon’ multitudinari. En el marc d’aquesta intervenció van identificar els assistents i els van sancionar per infraccions a la Llei qualificada de seguretat pública. La intervenció va tenir lloc a Aixovall, segons les fonts consultades.

Cal recordar que en aplicació a la llei, les persones que consumeixen alcohol a la via pública s'exposen a una multa de 300 euros. Arran d'aquests fets des de la policia recorden, a través del seu compte de Twitter, que està prohibit el consum d’alcohol a la via pública així com destorbar el descans dels veïns.

També cal destacar que durant l’estat d’emergència sanitària la policia ha imposat 200 sancions per infraccions a la llei de seguretat pública.