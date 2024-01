La Policia de la Seu busca als autors de les pintades al centre urbà

Andorra la VellaL'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert una recerca arran de la proliferació, les darreres setmanes, de desenes de pintades als carrers del nucli urbà. El consistori ha comunicat que, en col·laboració amb la Policia Municipal i el Cos de Mossos d'Esquadra, treballen per determinar l'origen dels gargots.

Segons RadioSeu, des de l'ens municipal han avançat que actualment tenen oberta la investigació per identificar els autors de les bretolades i prendre amb ells les mesures legals que s'escaiguin. L'Ajuntament ha aprofitat per recordar el deure ciutadà de tothom qui viu a la Seu de respectar els espais públics i el mobiliari urbà.

Tal com es pot veure a les imatges que ha difós la institució, la proliferació de gargots ha afectat indrets com ara el l'ascensor del Parc del Segre, les rodes de la Baixada del Molí, els plafons informatius de Castellciutat i fins i tot la façana de l'Ajuntament mateix, al costat del Parc del Cadí.

Davant d'aquesta situació, a la mateixa publicació feta a les xarxes socials, molts veïns han exigit un càstig exemplar per als autors tan bon punt siguin identificats. Alguns usuaris també proposen que, de cara a agilitzar la localització, es demani a totes les botigues que venen aerosols la identificació de les persones que n'han adquirit recentment, com també de quin color van comprar l'esprai. D'altres denuncien que fins i tot han vist gent fent pintades en plena tarda en un altre espai cèntric com és la plaça de Joan Sansa.