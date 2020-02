La policia farà una campanya de controls per evitar situacions de risc

La policia ha anunciat que a partir del dilluns 24 de febrer i fins al diumenge 8 de març durà a terme una campanya de controls temàtica dirigida a detectar comportaments imprudents dels conductors que puguin derivar en situacions de risc. Des del cos informen que s’ha pres aquesta decisió tenint en compte que durant el període hivernal hi ha una important entrada de vehicles i circulació per les carreteres del Principat. “Aquesta afluència de turistes implica un increment notori del trànsit per les vies públiques i, per tant, pot augmentar el risc d'accidentalitat relacionat directament al comportament imprudent de certs conductors en carreteres interurbanes i secundàries situades en l'extraradi de les diferents parròquies”, informen des de la policia.

En aquesta campanya es tindran especialment en compte infraccions al Codi de la circulació que puguin suposar una conducció temerària que causi perill per a les persones o les coses; la circulació a velocitat que excedeixi la permesa; que no se cedeixi el pas en una intersecció als vehicles que tenen preferència; els avançaments indeguts; no adaptar la velocitat en funció d’encreuaments, proximitat d’escoles i aglomeracions; no cedir el pas als vianants en un pas; no respectar senyals de prohibició, els d’obligació o la senyalització horitzontal de la calçada i no respectar la indicació d’un semàfor.

Per tant, des de la policia informen que s'efectuaran controls específics en llocs susceptibles de poder constatar infraccions relacionades amb un comportament imprudent, en zones interurbanes i s'intensificaran els controls amb radar per excessos de velocitat mitjançant el radar mòbil, vehicle o trípode.

Des del departament de Policia s’incideix en què es dona a conèixer aquesta actuació amb la intenció d'informar al conjunt dels ciutadans.

Detingut un jove després d'un accident

La policia va detenir aquest dimecres a la nit un conductor, resident de 20 anys, que va donar un resultat positiu després d’haver patit un accident. Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 4,100 de la carretera secundària 20, a Llumeneres (Sant Julià de Lòria). En l’accident es va veure implicat un sol vehicle, un Mercedes Benz AMG amb matrícula andorrana que conduia el jove detingut. Quan els agents li van fer la prova d’alcoholèmia l’home va donar un resultat positiu d’1,66 grams d’alcohol per litre de sang (g/l), per la qual cosa va ser detingut.

D’altra banda, un motorista de 20 anys ha resultat ferit aquest dijous al matí a la CG2, carretera de l’Obac, a Escaldes-Engordany, en un accident en què també s’ha vist implicat un cotxe, un Renault Twingo amb matrícula andorrana com la motocicleta. Els fets han tingut lloc al davant de la benzinera Repsol i el motorista ha estat traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on a hores d’ara estan avaluant el seu estat. Els fets han tingut lloc pels volts de dos quarts de nou del matí i arran dels fets s'han registrat problemes en la mobilitat.