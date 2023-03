La policia celebra el 8M fent una crida per augmentar la presència femenina

Andorra la VellaLa policia se suma a la celebració del 8M amb "el desig i la necessitat de continuar ampliant la presència de dones al cos". Actualment, les policies representen un 9,23% dels efectius. Són 24, tres de les quals comandaments, d'un total de 260. Una xifra que s’ampliarà a 27 amb la incorporació aquest 2023 de les tres alumnes que estan en aquests moments en període de formació.

La primera promoció amb dones policia va ser la de l'any 1989. Llavors, van ser tres les pioneres que van començar a obrir camí. En aquests últims 34 anys, la presència de les dones policia ha anat en augment i, avui dia, desenvolupen la seva carrera professional en diferents àrees com la de policia judicial i investigació criminal, la de seguretat ciutadana i intervenció tècnica, i la de fronteres i estrangeria.

"Però encara queda molt recorregut per arribar a la paritat", assenyalen. És per això que la policia encoratja les dones que tinguin vocació de servei públic i interès per la professió, que es presentin a la pròxima convocatòria de places, prevista per aquest 2023.

Les agents actuals destaquen la importància del paper de la dona en els cossos de seguretat. "Encara hi ha moltes unitats on ens fan falta dones", expliquen posant en relleu que la de policia "és una feina dura, però molt gratificant". I és que, afegeixen, el que més els agrada "és acabar el servei sabent que has ajudat algú". "Necessitem dones. Tenim el nostre lloc i ningú et tracta de manera diferent. La feina l’has de fer igual i et demanaran el mateix", conclouen fent una crida a què altres dones es presentin a les pròximes proves d’accés.

Pel que fa al personal administratiu i tècnic, el 72,3% són dones. Per tant, sumant els efectius policials i el personal administratiu i tècnic, la presència de dones al departament de Policia se situa al voltant d’un 22%.