La policia constata 56 infraccions el cap de setmana per no dur la mascareta

La policia ha controlat al llarg del cap de setmana 56 persones que no duien la mascareta posada. Aquest més de mig centenar d’infraccions constatades són només algunes de les actuacions que ha dut a terme la policia al llarg dels dies 17 i 18 d’octubre en relació al compliment dels decrets relatius a les mesures excepcionals arran de la situació causada per la Covid-19.

Així, i segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel cos d’ordre, a banda de les 56 constatacions a persones que no duien la mascareta, cal afegir 23 controls a persones que no la duien de la manera correcta, és a dir, tapant boca i nas. Altres quatre persones han estat controlades per fumar mentre caminaven per la via pública i una altre ha estat el cas d’un ciclista que no duia la mascareta o ho feia de manera incorrecta en zona urbana. A l’últim, una darrera infracció constatada per la policia ha estat per consumir a la barra d’un local, quan resta prohibit fer-ho.