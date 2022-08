La policia fa un control d'immigració als obrers d'una de les torres del Clot d'Emprivat

EscaldesLa policia ha efectuat un control d’immigració aquest matí als obrers que estan construint una de les torres de 20 plantes en el Clot d’Emprivat. Davant les sospites que podien haver-hi treballadors que no tinguin els permisos d’immigració, s’ha fet una inspecció persona per persona aquest matí en el moment en què els empleats accedien a l’obra, segons han explicat fonts properes al cas.

La situació en el mercat laboral, especialment en la construcció, està fent que no hi hagi suficient mà d’obra per poder complir els terminis de finalització de les construccions. Especialment, hi ha una manca de treballadors qualificats en el sector de la construcció que ha portat a fer subcontractacions de brigades de treballadors provinents d’Espanya per poder seguir avançant en els treballs.

De moment, no ha transcendit si s’han trobat treballadors sense la documentació laboral necessària.