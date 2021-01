La policia demana la col·laboració ciutadana per trobar un home

Des d'aquest dimarts al matí es busca un home que ha estat vist per darrer cop a la zona de Santa Coloma. Es diu Antonio, té 78 anys, pateix Alzehimer, i vestia una caçadora negra i texans. Tant els seus coneguts com la policia demanen la col·laboració ciutadana per mirar de trobar-lo.

⚠️ L’Antonio ha desaparegut avui, zona de Santa Coloma.



🆘 Ajuda’ns a trobar-lo‼️ pic.twitter.com/GYsfzvUEw8 — Policia Andorra (@andorra_policia) January 12, 2021