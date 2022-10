La policia demana precaució amb les 'ofertes' de lloguers a internet pel risc de frau

Andorra la VellaLa policia ha rebut poques denúncies de frau per anuncis falsos de pisos per internet, però avisa que quan arriba la temporada d’hivern augmenten i els principals afectats acostumen a ser joves i temporers. S’aprofiten de la dificultat per accedir a l’habitatge per aquells que busquen un arrendament. L’esquer per aconseguir que la gent ‘piqui’ és posar preus molt per sota de la realitat del mercat. No només afecta els que busquen un pis al Principat, sinó als joves que van a l’estranger a estudiar i necessiten un habitatge.

Els estafadors utilitzen pàgines especialitzades i conegudes per penjar anuncis falsos. Demanen a la persona interessada que contacti directament amb ells sense passar per la immobiliària i sol·liciten una transferència com a paga i senyal per reservar-li l’habitatge. A partir d’aquí, donen excuses per no ensenyar-lo per guanyar temps i que la transferència es faci efectiva.

Des de la unitat d’investigació operativa de l’àrea de policia judicial expliquen que una vegada els estafadors reben els diners deixen de mantenir el contacte. En declaracions a Andorra Televisió s’indica que “una vegada que els estafadors han rebut els diners deixen de tenir contacte amb la persona i ja no es manté cap comunicació.”

La policia recomana que la gestió del lloguer es faci a través de les immobiliàries. Aconsella que no s’efectuï cap pagament a particulars, sobretot si demanen que es facin a entitats bancàries estrangeres i plataformes no oficials. També cal desconfiar dels preus massa atractius, massa baixos.

En cas de sospitar de qualsevol frau, el Cos d’Ordre demana que es denunciï immediatament. “És millor per a l’enquesta que es pugui arribar a fer a posteriori i evitar que finalment es facin pagaments i l’estafa es conclogui amb uns diners.” Avisa que si l’engany es detecta de seguida i s’informa el banc a temps, es poden arribar a immobilitzar els diners i aturar qualsevol transferència.