La policia deté un andorrà de 22 anys, considerat un “important traficant d'estupefaents” de la Massana

La MassanaEl Cos de Policia ha dut a terme l’operació antidroga anomenada 'Rei', i ha procedit a la detenció “d’un important traficant d’estupefaents de la Massana”, segons explica el cos d'ordre per mitjà d'un comunicat. En els darrers dos anys, i coincidint amb la pandèmia, es va detectar un increment de “moviments sospitosos” a la parròquia. Les vigilàncies efectuades “farien sospitar que existia un important punt de venda al detall de marihuana, ja que l’edifici del detingut era freqüentat cada vegada més, per joves que entraven i sortien als pocs minuts, entre ells menors d’edat”.

La policia explica que es va constatar que el propi detingut es desplaçava sovint a altres parròquies on prenia contacte sobretot amb nois joves. Després de varis mesos d’investigació, el 16 de juny va culminar l’operació amb un dispositiu policial coordinat entre la Batllia Especialitzada i el grup de delictes contra la salut pública, en el que també han participat equips de Guies Canins, i que va donar lloc a la detenció del presumpte traficant en el moment que es disposava a fer una venda de marihuana, sent un noi de 22 anys de nacionalitat andorrana.

En el marc d’aquesta operació s’ha comissat en l’únic pis perquisicionat, 508 grams de marihuana, 236 d’haixix, 1.500 euros, varis bitllets falsos, així com elements que corroborarien l’existència d’un important tràfic d’estupefaents, tals com material per confeccionar dosis unipersonals de marihuana, bàscula i altres objectes.

Es sospita que part d’aquesta droga aniria destinada en gran part a menors d’edat, ja que s’ha constatat darrerament un augment de consum de marihuana en tota la parròquia.

Tot i l’edat del traficant, se’l relaciona amb al mon dels estupefaents des de l’any 2014, considerant que assoleix una major implicació a partir del 2018. Els investigadors acrediten que darrerament realitzava casi diàriament vàries ventes. Tanmateix s’han efectuat diligències directes prop de vàries persones que tindrien relació amb els fets investigats, els quals no han estat detinguts.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.