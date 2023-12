La Policia deté un home per possessió de 0,4 grams de metamfetamina

Andorra la VellaAquest dissabte, el cos de la Policia ha dut a terme una operació a Canillo que ha culminat amb la detenció d'un resident local per possessió il·legal de 0,4 grams de metamfetamina. Les autoritats han intensificat els controls a la localitat, aprofundint en la lluita contra el tràfic de substàncies il·lícites.

A més a més, en el marc d'aquesta operació, s'han realitzat controls de conducció en diversos punts de Canillo. Com a resultat d'aquests controls, dues persones han estat interceptades per conduir sota els efectes de l'alcohol, superant la taxa legal establerta de 0,8 grams per litre de sang.

Aquestes situacions comprometen la seguretat viària i són una preocupació constant per les forces de seguretat. Aquesta acció policial s'emmarca dins de la campanya de prevenció que està en marxa fins al 7 de gener.