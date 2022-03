La policia deté dos homes no residents amb 28 pastilles d'èxtasis

Andorra la VellaLa policia va detenir el passat divendres a dos homes no residents de 25 i 27 anys a la frontera del Pas de la Casa per posseir 28 pastilles d'èxtasis, 0,3 grams de metamfetamina i 2,2 grams de cànnabis. A més, el mateix dia també es va detenir a dos homes no residents de 18 i 32 anys amb 0,3 grams de cocaïna, 0,8 grams de metamfetamina i 17,5 grams de marihuana. El mateix divendres, a la frontera francoandorrana, el cos policial va detenir a una dona i dos homes no residents de 23,20 i 24 anys respectivament per voler introduir al Principat 2,2 grams de cocaïna, 5 pastilles d'èxtasis, 0,6 grams de MDMA, 6,8 grams de marihuana i 2,4 grams d'haixix. A. banda, al llarg de la setmana també es van detenir a tres persones més per delictes contra la salut pública per possessió d'heroïna, èxtasis i cocaïna.

La policia ha procedit a la detenció de 36 persones durant la darrera setmana (del 14 al 20 de març). En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (10), contra la seguretat del trànsit (18) i per altres delictes (8).

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la taxa d'alcoholèmia més elevada es va registrar aquest dimarts a les 03.10 hores per part d'un home resident de 49 anys. Després del pertinent control realitzat a causa d'un accident amb danys materials, l'interessat va donar una taxa de 2,18 g/l. En aquest sentit, també es va detenir el mateix dimarts un home resident de 29 anys per donar una taxa de 2,14 g/l i positiu a la prova de control de tòxics salivar arran d'un control específic en ser requerits per agents de circulada de La Massana.

D'altra banda, cal destacar la detenció del passat dissabte d'un home resident de 27 anys com a presumpte autor dels delictes contra l'honor, la llibertat i la funció pública, a més de per un delicte contra la salut pública per posseir 1,5 grams de cocaïna. Els agents van ser requerits en un local d'oci nocturn en tenir problemes amb una persona que molestava a la resta de clients. En el moment de ser controlat, l'interessat va tenir una reacció desproporcionada envers els agents.

El mateix dissabte, el Cos de Policia va detenir un home no resident de 30 anys com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni i la funció pública, ja que l'interessat havia ocasionat danys a un turisme i va tenir una reacció desproporcionada envers el cos d'ordre. Finalment, el diumenge a les 0.5.07 hores, els agents van ser requerits en un local d'oci nocturn de la capital, ja que un client havia agredit a un empleat i li havia causat una ferida oberta al front. L'interessat, un home resident de 19 anys, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral. Al llarg de la setmana també s'han detingut a tres persones com a presumptes autors d'un delicte contra l'Administració de Justícia per crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.