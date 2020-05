La policia deté un jove per agredir el seu pare

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de vuit persones durant aquesta darrera setmana del 27 al 3 de maig. El cos d'ordre va haver d'intervenir el dilluns passat a Escaldes-Engordany per detenir a un home resident de 20 anys pels presumptes delictes de maltractaments en l'àmbit domèstic, injúries i resistència greu a funcionaris de policia en l'exercici de llurs funcions. Tal com apunten les fonts policials, es va requerir la seva presència per una forta discussió del jove amb el seu pare, a qui també va agredir. Un cop amb el detingut a les dependències policials, l'interessant va mostrar una actitud poc col·laboradora i es va resistir a ser controlat i va injuriar als agents interventors, segons asseguren des del cos.

D'altra banda, en referència a presumptes autors de delictes en l' àmbit domèstic, en aquest cas, contra la integritat física i moral, el divendres passat es va detenir a Andorra la Vella a una dona i un home residents de 28 i 31 anys després d'agredir-se mútuament en una discussió de parella.