La Policia disposarà de 200 agents per la seguretat durant La Vuelta

Andorra la VellaLa Policia posa en marxa un dispositiu especial amb motiu de l’arribada de la 78a edició de La Vuelta. Els pròxims 28 i 29 d’agost, el Principat serà escenari de la tercera etapa de la competició, que s’iniciarà a Súria i finalitzarà a Arinsal, i de la sortida de la quarta, que unirà Andorra amb Tarragona.

Prop de 200 policies de totes les àrees, 80 agents de circulació comunals i més d’una cinquantena de voluntaris es desplegaran al llarg del recorregut, des de la frontera del riu Runer fins a l’arribada, a Comallemple, per vetllar per la seguretat d’esportistes i espectadors.

El dispositiu preventiu i de seguretat, que ha exposat aquest dimecres en roda de premsa el director del Cos, Bruno Lasne, estarà distribuït per zones i sectors. Es coordinarà des del Centre de Comandament Avançat que se situarà al centre de la Massana i on hi seran presents responsables de la Policia, Protecció Civil, Mobilitat, Bombers, el SUM, Creu Roja, Circulació i Mossos d’esquadra. En total, entre 350 i 400 persones implicades per tal de resoldre qualsevol incidència dins i fora del recorregut.

Uns dies abans de l’arribada de La Vuelta, la Policia destinarà diversos efectius a la vigilància dels ports, de la zona de meta i altres punts sensibles per oferir les màximes garanties de seguretat durant l’etapa.